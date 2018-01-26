Union Public School District Term 2 Honor Roll

Union Public School District Term 2 Honor RollBy FROM STAFF REPORTS,
Superintendent’s List
First Grade: Kenna Baldwin, Trace Booker, Brayden Boone, Jaliyah Brown, Stella Burroughs, Braxley Campbell, Chapman Conn, Brooklyn Darby, Raeleigh Dickerson, Ann-Hadli Ezell, Ryder Furr, Brianne Gainey, Colton Gregory, Layton Hanna, Ashlyn Hisaw, Caleb Hodges, Zakiya Hunter, Jamison Jackson, Caden James, Ashlynn Johnson, Peyton Killen, Riddick Killen, Logan Lang, Hannah Mayo, Hannah Mckinney, Lexie Page, Ben Parker, Hallea Pope, Karson Ramirez, Luke Rush, Braxlee Shumaker, Genesis Smith, Ryann Smith, Landon Tolbert, Maggie Carlyle Townsend, Beau Warren, Oliva White, Easten Williams and Griffin Winstead
Second Grade: Noah Bankston, JonTyler Cook, Ainsleigh Dennis, William Edwards, Levi Ferguson, Bella Fultz, Riley Gibson, Landen Holliday, Mady Mae Myers, Ja’derrian Pickens, Hannah Pullin, Aiden Robertson, Brody Smith, Kai Staton and Savannah Stokes
Third Grade: Sadie Adkins, Maggie Atkinson, Hayden Ferguson, Kooper Fultz, Jake Goforth, Brennon Hamm, Isaiah Harman, Case Henry, Elle Killen, Marianna Martin, Isaac Mayo and Sawyer Skinner
Fourth Grade: James Adkins, Meseanna Boler, Ethan Brasher, Eli Chandlee, Will Chaney, Abigail Cleveland, Aidan Davis, Posey Edmondson, Jessa Eldridge, Jude Feasel, Jacob Freeman, Julia Harrison, Annley Howell, Turner Johnson, Bailee Knight, Sophia Le, Jacie Leach, Sadi Leach, Alyssa Ledlow, Austin Lee, Abby Leewer, Mary Hannah Martin, Ian McKay, Destiny Moulds, Alexis Munn, Rylee Pullin, Devon Rich, Ava Smith, Hayden Smith, Jordan Smith, Makenlee Yeager and Paislee Yeager
Fifth Grade: Lacee Bishop, Vaiden Bouder, Mason Bradley, Robert Carleton, Karter Cockerham, Chloe Cooper, Lexis Dunn, Addisyn Fox, Lyric Gill, Landrey Hanna, Sheridan Lambert, Aly Milling, Karmen Williamson and Tristan Williamson
Sixth Grade: McKinlee Bankston, Ava Boatwright, Sydney Coward, Hayden Dolan, Kale Grayson, Hunter Gressett, Annaclaire Hennington, Nicholas Henry, John Hicks, Jackson Johnson, Kinsely Johnson, Kyler Jones, William Long, Lena Matthews, Bella Miley, Javonte Moore, Colt Ouber, Maggie Peebles, Lauryn Roebuck, Jaylin Rogers, Hallie Smith and Heidi Strickland
Seventh Grade: Julia Espinoza, Sydnee Killen, Germaine Pickens, Kamryn Robinson, Jonathan Shelton, Haley Walker, Joshua Williams and Isabella Wolverton
Eighth Grade: Lillian Bouder, Devanne Bradley, Georgia Cooper, Natalie Donald, Rowan Feasel, Shelby Ferguson, Elena Harman, Rope Lovern, Kenley Pullin, Alexandria Tucker and Katherine Willis
Ninth Grade: Andrew Alderson, Nathaniel Burns, Brendan Harrison, Abbie Jenkins, Callie Matthews, Waverly McDonald, Gregory Palculict and Autumn Payne
10th Grade: Khloe Cockerham, Aly Goul, Garret Johnson, Amber McDonald, Nate Moore, Savanna Grace Smith and Dustin Welborn
11th Grade: Lauren Baysinger, Grace Goss, Mallory Malone, Seger McGuire, Ansley Rigby, Slayde Strickland and Emily Williams
12th Grade: Julia Alexander, Parker Breland, Travis Bryan, Chloe Chapman, Bailey Hedgepeth, Matthew Hennington, Destiny Jenkins, Macy Lott, Brant Lowery, Zachery Malone, Amaiya McDonald, Jasmine McDonald, Shania Moore, Anna Rigdon, Maloree Rigdon, Austin Rivers, Baylee Robinson, Kyle Skinner, Hunter Staton and Katie Wolverton
Principal’s List
First Grade: Braylen Adkins, Jack Alawine, Nic Brown, Emerson Chisolm, Kalie Comans, Lathan Donald, Addie Dooley, Melody Gard, Dartagnan Goff, Riley Goforth, Jackson Harrison, Anna Catherine Moore, Kysen Patrick, Alyssa Ryals, Ava Smith, Jagger Stephens, Victoria Walker and Christopher Wilson
Second Grade: Joely Kate Adkins, La’kenyia Boler, Shynia Brown, Cooper Capps, Anna Claire Credille, Dakotah Curtis, Levi Donald, Nathan Douglas, Brady Downey, Erin Freguson, WaverLeigh Gore, Marion Gray, Vay’van Harris, Cayleigh Hayes, Aijah Horton, Ruth Jackson, Eric James, Olivia Landrum, Sophia LaPeze, Mari Lewis, Aspen Lovern, Caroline Manning, Brady Milling, Ryanne Oliver, Sawyer Robinson, Colton Russell, James Russell, Fred Scarbrough, Nolan Smith, Zoe Strickland, Paizleigh Wallace, Hunter Watkins, Tanner Watkins and Ryder Wedgeworth
Third Grade: Breelyn Atkins, Jadeynn Brazzle, William Breedlove, Dillon Brown, Dakota Butler, Luke Carnell, Nicholas Creekmore, Katyn Cumberland, Marquesha Davis, Gabriel Dollar, Makiyla Evans, Zander French, Erica Goss, Reilly Gregory, Duncan Hogan, Riley Hopper, Madie Kate McDaniel, Emily Mckinney, Jonas Moore, Cruz Pace, Macie Parker, Morgan Pientowski, Chloe Smith, Cooper Warren, Gelani Warren and Hayden Williamson
Fourth Grade: Tara Boler, Destiny Boyd, Zie Buckley-Anderson, Camiron Campbell, Connor Dees, C.J. Evans, Alandrea Fisher, Zack Goforth, Macie Gore, J.W. Gray, Caitee Holley, Breanna Joy, Candice Kelly, Izzy King, Summer King, Maggie Long, Lenora Maiden, Rafe Manning, Riaunna McDonald, Riley McGee, Myilan Moore, Katelyn Payne, Sam Phillips, Tashawn Thames, Cody Whittington and Albany Winstead
Fifth Grade: Jude Alexander, Shayla Bailey, Kaleb Bishop, Camauri Boyd, Cecilia Burroughs, Carsyn Capps, Jordan Conrad, Brianna Cottles, William Craven, Andrea Ezell, Mikalyn Gibson, Matthew Hemphill, U’darrion Hickmon, Madison Hollingsworth, Destiny Hunter, Tatayana Hunter, Alexis Lang, Gabriel Le, Jarvis Murrell, Braxton Nelson, Kallie Parker, Mary Sessums, Josie Skinner, Gracyn Skinner, Mason Tucker, Anna Ward, Alanee Wheeler, Emry Winstead and Aleczander Yeager
Sixth Grade: Jarius Carter, Dalton Chisolm, Kaitlyn Collins, Blane Cooper, Peyton Dean, Delanie Edwards, Morgan Graham, Reagan Harris, Camenesha Holliday, Wesley Jones, Savannah Landrum, Caleb Le, Lakia McClelland, Jayden Nicks, Kelsey Parker, Alec Pientowski, Kailee Pogue, Kamarion Rushing, Shayla Rushing, Kimberly Rushing, Hunter Sullivan, Reagan Sullivan, Michael Thompson, Mari Thrash, Melody Walton, Walker Ware, Mia Wells and Cary Wilkinson
Seventh Grade: Natalie Burns, Madelynn Cook, Kayde Crosby, Dylan Divine, Kaitlyn Harrison, Morgan Hisaw, Jacob Howell, Carson Kennedy, Jacob King, Angelic Le, Matthew Lott, Rejana Martin, Jaxen McKay, Britley Milling, Hailey O’Berry, Joshua Reeves, Bankston Rush, Anna Shaw, Morgan Shaw, Chasity Stevens, Lois Sullivan and Robert Yarbrough
Eighth Grade: Peter Athas, Madison Buckley, Kenyon Clay, Kolton Cockerham, William Harris, John Henry, Debbie Hunter, Patrick Kennedy, Wesley LeBlanc, Kaydon Lee, Riley Martin, McKenlee McDaniel, Ali McElhenney, Madison Moore, Greenley Norton, Gage O’malley, Destiny Petty, Elijah Rigdon, Chandler Sanderson and Jakema Smith
Ninth Grade: Tyler Athas, Anna Grace Blount, Zackary Carnell, Britli Cleveland, Robert Craft, Kelsie Dunehew, Annabelle Fry, Matthew Gardner, Preston Germany, Dylan Harrison, Logan McCraw, Mallory McGee, Hayle McKinion, Jacob Moore, Bethany Poston, Alex Sharp, Natalie Thomas, Jayden Thompson and Jordan Turner
10th Grade: Eve Bouder, Dallas Brown, Kenay’zha Germany, Madison Graham, Meagan Graham, Zac LeBlanc, Genesis Robinson, Seth Sessums, Olivia Smith, Bree Sullivan, Karlie Thompson, J. T. Vance, Kayleigh Vance and Maggie Weeks
11th Grade: Raymond Arreola, Kadin Carter, Mercedes Gill, Alex Hernandez, Declan Killen, Kiarra McBeath, Destiny Moore, Garrett Posey, Terrence Swinton and Grant Wilcher
12th Grade: Destin Adkins, Lillian Burton, Byars Cliburn, JaMya Gibson, Michael McDonald, Casey Morris, Jamarveous Norris, Jasmine Overton, Dylan Plaisance, Jazarria Russell, Makenzie Smith, Cameron Sones, Megan Vance and Morgan Williams